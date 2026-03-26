Lucrări şi restricţii pe drumuri din vestul ţării, în perioada 30 martie – 2 aprilie:

Timiș

DN 68A Coșava – Coșevița (foto) – reparațiile se vor finaliza până joi, 2 aprilie! Vineri – duminică (27 – 29 martie), se circulă pe ambele sensuri pe acest sector.

DN 59B Deta – Livezile – Cruceni.

Arad

DN 79 Arad – Șimand.

Hunedoara

DN 66 Pui – Hațeg – Călan.

DN 7 Simeria.

„Vă rugăm să circulați cu prudență în toate zonele aflate sub restricții și să respectați semnalizarea rutieră temporară!” – DRDP Timişoara.