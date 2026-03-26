Parteneriat pentru încurajarea adopțiilor de câini fără stăpân, încheiat între Primăria Timișoara, Danyflor și Asociația Pawsitive Change Romania

Parteneriat pentru încurajarea adopțiilor de câini fără stăpân între Primăria Timișoara, Danyflor și Asociația Pawsitive Change Romania.

Primăria Municipiului Timișoara continuă eforturile pentru a reduce numărul câinilor care rămân în adăpost și pentru a le crește șansele de a ajunge într-o familie.

Municipalitatea propune un protocol de colaborare cu operatorul serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân, SC Danyflor SRL, și Asociația Pawsitive Change România pentru a reduce gradul de aglomerare și a îmbunătăți condițiile de viață pentru câinii din adăpostul Danyflor.

În 2025, 275 de câini au plecat din adăpost către o familie, iar noul parteneriat este construit pentru a crește acest ritm și pentru a oferi șanse reale pentru cât mai mulți câini.

Prin această colaborare, câinii din adăpost vor fi promovați mai activ în țară și în străinătate, vor fi organizate evenimente dedicate adopțiilor, iar asociația parteneră va putea sprijini adăpostul cu donații și suport medical pentru animalele care au nevoie de îngrijiri suplimentare.

În plus, vor fi organizate campanii de informare pentru a reduce abandonul și pentru a încuraja sterilizarea, astfel încât problema câinilor fără stăpân să fie abordată și pe termen lung.

Protocolul de colaborare va fi valabil până la 31 martie 2027 și nu implică costuri suplimentare din bugetul local, activitățile fiind susținute din resursele organizației partenere.

Reamintim, Primăria Timișoara a lansat licitația pentru noul program de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor.

Proprietarii vor putea solicita și transportul gratuit al animalelor de la domiciliu la cabinetul veterinar și înapoi. Scopul principal al programului este scăderea numărului de animale abandonate prin gestionarea corectă a înmulțirii acestora, fapt ce generează un mediu mai sigur pentru toți timișorenii.

În plus, sterilizarea, care este obligatorie prin lege, crește calitatea vieții animalelor și previne apariția unor afecțiuni severe. Totodată, municipalitatea are în derulare procedurile pentru construirea unui adăpost public, care va putea găzdui până la 600 de câini și aproximativ 100 de pisici.

Noul adăpost, aflat în prezent în etapa de proiectare, va funcționa în zona Freidorf.

Proiectul de hotărâre privind protocolul poate fi consultat la adresa: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/66a839f8-bdfe-4675-8b04-81440d576729.