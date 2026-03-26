Modificări în programele de circulație ale liniilor 5, 9, 11, M11, 14 și M14

Societatea de Transport Public Timișoara informează că, începând cu data de 30 martie 2026, în colaborare cu Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, vor fi operate modificări ale programelor de circulație pentru liniile 5 și 9 tramvai, respectiv pentru liniile de troleibuz 11, M11, 14 și M14, în vederea creșterii frecvenței mijloacelor de transport și a optimizării circulației pe tronsoanele comune.

Astfel, linia 5 tramvai va fi suplimentată cu o unitate în orele de vârf, atât în zilele lucrătoare din timpul cursurilor școlare, cât și în zilele lucrătoare din perioada vacanțelor.

De asemenea, linia 9 tramvai va fi suplimentată cu o unitate în orele de vârf, atât în zilele lucrătoare din timpul cursurilor școlare, cât și în zilele lucrătoare din perioada vacanțelor.

Tot din data de 30 martie 2026, programele de circulație aferente liniilor de treleibuz 11, M11, 14 și M14 vor fi modificate, în vederea obținerii unei frecvențe optime de circulație pe tronsonul comun.

Măsurile au ca scop o corelare mai eficientă a curselor, reducerea timpilor de așteptare și îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru călători.

Totodată, începând de săptămâna viitoare, pe liniile M11 și M14 vor fi introduse primele firobuze achiziționate de Primăria Timișoara prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în parteneriat cu Primăria Ghiroda și Primăria Dumbrăvița.

Noile programe de circulație vor putea fi consultate, odată cu intrarea lor în vigoare, pe site-ul Societății de Transport Public Timișoara, pe site-ul Societății Metropolitane de Transport Timișoara, în Google Maps, precum și pe platforma STPT Live.