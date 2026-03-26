Recomandare de weekend – Visit Timiș. Acțiune de plantare CODRU la Ianova.

O vorbă din bătrâni spune că în viață trebuie să plantezi un pom, să sapi o fântână și să construiești o casă. Weekendul acesta (28–29 martie), ai ocazia să faci primul pas la Ianova, în cadrul unei noi acțiuni de plantare CODRU.

Aproximativ 10.000 de puieți vor fi plantați de voluntari, într-un demers colectiv dedicat regenerării naturii și construirii unui viitor mai verde.

Evenimentul este deschis publicului larg și se desfășoară între orele 10:00 – 18:00, iar plantările vor avea loc din oră în oră, atât sâmbătă, cât și duminică, participarea fiind gratuită, pe bază de înscriere.

De-a lungul timpului, inițiativele CODRU au reunit mii de participanți și au contribuit la plantarea a zeci de mii de copaci, transformând aceste acțiuni în adevărate puncte de întâlnire pentru comunitate.

Mai mult decât o acțiune de voluntariat, evenimentul propune o experiență completă, într-un cadru natural, cu muzică, activități pentru întreaga familie și momente de relaxare în aer liber.

Într-un oraș precum Timișoara, unde traficul și densitatea populației cresc constant, aerul curat devine tot mai prețios.

Astfel, plantarea unui copac devine mai mult decât un simplu gest, ci o acțiune cu efecte majore pe termen lung. Copacii curăță aerul, absorb dioxidul de carbon, susțin biodiversitatea și ajută la reglarea climei, oferind totodată o perdea de protecție împotriva vântului, și un spațiu de relaxare și reconectare cu natura, atât de necesar în viața urbană.

Noi, cei de la Visit Timiș, am promovat mereu un echilibru între viața urbană și natura din jur, susținând inițiative care le permit oamenilor să se implice activ în protejarea mediului și să descopere frumusețea județului nostru într-un mod sustenabil.

În cadrul evenimentului, standul Visit Timiș va oferi participanților inspirație pentru a descoperi județul Timiș dintr-o perspectivă activă și autentică, cu idei de drumeții, trasee și experiențe locale care completează perfect un weekend petrecut în aer liber.

Așa că, ia-ți bocancii sau cizmele și vino să ne vedem la Ianova, în comuna Remetea Mare, la doar 20 de km de Timișoara, să facem parte din povestea CODRU, o poveste care crește la propriu, odată cu fiecare copac.

