Handbal masculin, juniori 1: turneu semifinal la Sala „Constantin Jude”

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Clubul SCM Timișoara va organiza săptămâna viitoare, de miercuri până vineri, la Sala „Constantin Jude”, turneul semifinal al juniorilor 1 la handbal masculin.

Echipa pregătită de antrenorul Atilla Horvath va da piept cu HC Odorheiu Secuiesc, LPS Suceava și ACS Academia Junior Ploiești.

Programul meciurilor este următorul:

* miercuri, 1 aprilie: SCM Politehnica Timișoara – LPS Suceava (ora 13), HC Odorheiu Secuiesc – ACS Academia Junior Ploiești (ora 15);

* joi, 2 aprilie: LPS Suceava – ACS Academia Junior Ploiești (ora 13), SCM Politehnica Timișoara – HC Odorheiu Secuiesc (ora 15);

* vineri, 3 aprilie: HC Odorheiu Secuiesc – LPS Suceava (ora 13), ACS Academia Junior Ploiești – SCM Politehnica Timișoara (ora 15).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *