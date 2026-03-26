Handbal masculin, juniori 1: turneu semifinal la Sala „Constantin Jude”

Clubul SCM Timișoara va organiza săptămâna viitoare, de miercuri până vineri, la Sala „Constantin Jude”, turneul semifinal al juniorilor 1 la handbal masculin.

Echipa pregătită de antrenorul Atilla Horvath va da piept cu HC Odorheiu Secuiesc, LPS Suceava și ACS Academia Junior Ploiești.

Programul meciurilor este următorul:

* miercuri, 1 aprilie: SCM Politehnica Timișoara – LPS Suceava (ora 13), HC Odorheiu Secuiesc – ACS Academia Junior Ploiești (ora 15);

* joi, 2 aprilie: LPS Suceava – ACS Academia Junior Ploiești (ora 13), SCM Politehnica Timișoara – HC Odorheiu Secuiesc (ora 15);

* vineri, 3 aprilie: HC Odorheiu Secuiesc – LPS Suceava (ora 13), ACS Academia Junior Ploiești – SCM Politehnica Timișoara (ora 15).