Programul pentru școli. Facturi de aproape 2 milioane de lei, achitate de CJT în ianuarie.

Consiliul Județean Timiș gestionează, la nivelul județului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/03.08.2023, cu modificările și completările ulterioare, Programul pentru școli al României pentru perioada 2023–2029, care asigură acordarea gratuită de lapte și produse lactate, fructe și produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat, pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special din județul Timiș.

În cadrul acestui program, au fost livrate către toate instituțiile de învățământ din județul Timiș, produse de panificație (biscuiți uscați), produse lactate (lapte UHT) și fructe (mere).

Totodată, Consiliul Județean Timiș a achitat facturile aferente livrărilor realizate în luna ianuarie 2026, după cum urmează:

Ianuarie 2026

Lapte UHT – valoarea facturilor: 1.059.721,25 lei;

Mere – valoarea facturilor: 256.952,39 lei;

Biscuiți uscați – valoarea facturilor: 674.457,56 lei.

Prin implementarea acestui program, Consiliul Județean Timiș sprijină alimentația sănătoasă a copiilor și contribuie la promovarea unui stil de viață echilibrat în rândul elevilor și preșcolarilor din județ.