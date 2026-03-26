În lumea bulgarilor din Banat şi a poveştilor lor fascinante.

Timișoara este un oraș al comunităților. Dacă vrei s-o înțelegi dincolo de clădiri,peisaj şi atmosferă, trebuie să-i descoperi comunitățile.

Duminică, 29 martie, între orele 15 și 17, pasionații de istorie locală sunt invitați să descopere, în cadrul unui tur ghidat, să descopere povestea uneia dintre cele mai interesante și mai puțin cunoscute dintre aceste comunități, aceea a bulgarilor din Banat.

Nu este nevoie de rezervare prealabilă, celor interesați li se cere doar să se prezinte la ora 15 la locul de întâlnire, în fața Domului Catolic din Piața Unirii.

”Vom începe cu o scurtă incursiune în istoria Bulgariei – de la hanul Asparukh și formarea primului stat bulgar, până la Imperiul vlaho-bulgar al Asăneștilor și rezistența anti-otomană.

Toate acestea au dus, în final, la migrarea unor comunități spre Banat.

Punctul central al turului este povestea paulicienilor, care, după răscoala din 1688, au găsit aici refugiu și libertate, punând bazele unor comunități prospere în localități precum Dudeștii Vechi, Vinga sau Breștea.

Publicul va afla detalii interesante despre istoria și identitatea bulgarilor bănățeni, va descoperi de ce sunt catolici, spre deosebire de majoritatea bulgarilor ortodocși şi cum se face că limba lor este aparte – un dialect bulgar arhaic scris cu alfabet latin.

De asemenea, se va face vorbire despre portul popular al bulgarilor bănăţeni, despre tradițiile lor păstrate cu sfinţenie de peste 300 de ani, despre festivalurile și obiceiurile specifice comunității.

Pe parcursul turului vom face un popas la Cofetăria Vanilla, unde gazdele ne-au pregătit o surpriză dulce inspirată din tradiția bulgărească de pe meleagurile noastre.

Traseul începe în Piața Unirii, trecând apoi prin Piața Libertății, Piața Victoriei, prin Piața Maria, pe la Cofetăria Vanilla şi încheindu-se Biserica Notre Dame, care deservește comunitatea catolică a bulgarilor bănățeni, oameni ce constituie un exemplu remarcabil de conviețuire multiculturală și de păstrare a identității într-un spațiu divers precum Banatul, ” au transmis organizatorii evenimentului, membrii Asociaţiei Turism Alternativ.

Amintita structură, prin proiectul Timișoara Free Tours, revine acum cu al șaselea sezon de evenimente intitulate „Turist la tine acasă”.

Sub motto-ul „Află poveștile orașului!”, proiectul are ca scop oferirea de tururi ghidate atât localnicilor, cât și turiștilor care vizitează urbea de pe Bega. Astfel aceștia vor avea ocazia să se familiarizeze cu istoria și poveștile mai mult sau mai puțin cunoscute ale locului.

”Timișoara Free Tours este un proiect al Asociației Turism Alternativ și a fost lansat în 2021, ca un proiect complementar al Școlii de Turism Alternativ, cu scopul implementării conceptului de tururi gratuite în oraș prin care ghizii de turism absolvenți ai școlii, au ocazia să practice ghidajul printr-o metodă alternativă. Ghizii noștri sunt implicați civic, au legături puternice în comunitatea locală și toți au în comun pasiunea pentru istoria, patrimoniul și cultura locală.

Un alt scop pentru care am pornit acest proiect a fost acela de a promova Timișoara și turismul sustenabil conectat cu comunitatea locală.

În cei cinci ani de activitate am oferit sute de tururi, am ghidat mii de turiști de pe cinci continente și am organizat zeci de evenimente pentru localnici: tururi clasice, tururi tematice, tururi de nișă sau tururi pe biciclete.

Totul pe bază de voluntariat, din pasiune pentru Timișoara!”, au mai explicat organizatorii.