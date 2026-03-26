Campionat caritabil, organizat de elevi ai unei școli din Timișoara pentru copiii bolnavi de cancer.

Aflați într-un moment critic al etapei de dezvoltare, în timp ce unii tineri își consuma energia dedându-se la acte de violență, alții se întrec în idei pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoi.

De anul trecut, din timpul orelor de educație socială ale profesoarei Laura Hațegan, elevii Școlii Gimnaziale nr. 19 ”Avram Iancu” din Timișoara au aflat că vârsta nu e un impediment pentru a le putea aduce celor din jur un strop de lumină.

Astfel, după mai multe dezbateri constructive, mai mulți elevi (pe-atunci în clasa a VI-a) au convenit să realizeze împreună un proiect umanitar pentru copiii bolnavi de cancer internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timişoara.

Purtând discuții și cu managerul unității spitalicești, Mihai Gafencu, au identificat o parte a unor nevoi care exced sfera tratamentului medical.

Luând în calcul un aspect pe cât de trist, pe atât de realist, anume faptul că afecțiunile oncologice curmă, de prea multe ori, vieți înainte de fi pe deplin trăite, elevii au decis ca, în urma organizării unei acțiuni de strângere de fonduri, să cumpere televizoare pentru saloanele în care copiii suferinzi alternează între speranță și deznădejde.

Acesta a fost un prim pas pe care elevii inimoși l-au putut face într-un timp relativ scurt.

Cu inima strânsă de suferința celor de-o seamă cu ei, dar încărcată de bucuria de a ajuta, anul acesta au decis să continue proiectul ”Onkokids” ducându-l la un alt nivel.

În acest scop, s-au pregătit din timp pentru organizarea a două acțiuni, sprijiniți de diriginta lor, profesoara de sport Minodora Ionescu.

Prima dintre ele va avea loc luni, 30 martie, în incinta școlii, fiind vorba despre un târg caritabil cu diverse produse, confecționate de elevi sau pregătite acasă, împreună cu părinții. O parte din bani va fi destinată cazului lui Bogdan, elevul care de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” care a primit un diagnostic crunt, iar o altă parte va fi direcționată spre spitalul ”Louis Țurcanu”.

Cea de-a doua acțiune are în vedere un campionat sportiv de fotbal și volei, care se va desfășura la baza CSȘ Bega din zona Dacia, marți, 31 martie, între orele 9-14. În competiție se vor întrece 14 echipe de elevi din 10 școli din județul Timiș.

Accesul publicului este liber, iar fiecare spectator poate contribui cu o donație, după posibilități. De asemenea, în perimetrul bazei sportive va fi amenajată o zonă comercială, un procent din produsele vândute urmând a fi direcționat către scopul acțiunii caritabile, dar și o tombolă cu premii.

Elevii implicați în proiect își doresc ca din sumele colectate să cumpere câte două seturi de așternuturi pentru 33 de paturi ale unității medicale și, în măsura în care donațiile o permit, una sau mai multe console pentru camera de activități recreative a spitalului, în care își petrec, o parte din timp, copiii bolnavi.

”Trebuie să învățăm să ajutăm necondiționat, din inimă. Când vezi copii bolnavi, de vârsta ta, îți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă în locul lor ai fi tu sau cineva din familia ta”, a precizat Iustin Bogdan, elevul care, alături de colegul său Andrei Petrovici, coordonează proiectul ”Onkokids”, în care sunt implicați, conform informațiilor primite, mai mulți colegi din clasele a VII-a B și D.

Cei care doresc să sprijine financiar proiectul o pot face și printr-o donație în contul în lei deschis pe numele unuia dintre părinți la Banca INGB Centrală: RO45INGB0000999919406600, titular Ana Maria Duma.