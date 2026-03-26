Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” se prelungește până în 3 mai 2026 la Muzeul Național de Artă Timișoara.

Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș anunță prelungirea perioadei de vizitare a expoziției „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi” până la data de 3 mai 2026, ca urmare a interesului crescut manifestat de public și a impactului cultural deosebit generat de acest proiect expozițional.

Decizia de prelungire vine în contextul unei creșteri semnificative a numărului de vizitatori în luna martie, precum și a interesului ridicat pentru programele educaționale asociate expoziției. Atelierele de educație muzeală au înregistrat o participare în continuă creștere, reunind sute de elevi în primele luni ale anului 2026.

Deschisă în 28 noiembrie 2025, expoziția propune o reflecție amplă asupra relației dintre artă, natură și fragilitatea civilizației, pornind de la simbolistica orașului Napoli și moștenirea culturală a Pompeiului, marcată de erupția Vezuviului. În același timp, proiectul evidențiază conexiunile culturale europene și dialogul continuu între trecut și contemporaneitate, subliniind reziliența civilizațiilor în fața schimbărilor istorice.

Prin această extindere, Muzeul Național de Artă Timișoara își propune să ofere publicului oportunitatea de a descoperi sau redescoperi o expoziție de referință, considerată cea mai amplă expoziție organizată de Muzeul Național de Artă Timișoara, dedicată memoriei vizuale a orașului Pompei și transformărilor sale culturale de-a lungul secolelor, context în care MNArT și fondatorul muzeului, Ormòs Zsigmond, devin protagoniști ai narațiunii cu o poveste fascinantă, redescoperită prin demersul curatorial.

Expoziția reprezintă un proiect de anvergură internațională, organizat de Muzeul Național de Artă Timișoara în colaborare cu Civita Mostre e Musei din Roma și realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, reunind piese de patrimoniu valoroase aparținând unor instituții muzeale de renume din Italia, precum Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, Certosa e Museo di San Martino, Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea din Roma, Museo Nazionale Castel Sant’Angelo și Galleria Lia Rumma. Curatorul Filip Petcu, manager MNArT, alături de Massimo Osanna (curator științific, Director General al Muzeelor din Italia), vă propun o selecție rafinată de peste 100 de lucrări originale care ilustrează tema, în contextul relației dintre aspecte privind fragilitatea lumii, văzute prin lentila cataclismelor naturale și antropice, din care omul iese în final biruitor, supraviețuind prin memorie și conștiință, prin cultură, reflecție și conștientizare.

Vă așteptăm să vizitați expoziția până la data de 3 mai 2026 și să luați parte la experiența culturală oferită de acest proiect.