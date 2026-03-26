Festivalul Internaţional „Timişoara Muzicală”, în perioada 26 aprilie – 31 mai. Programul spectacolelor

Timișoara își reafirmă statutul de reper cultural prin găzduirea uneia dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări muzicale din România – Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală”.

Ajuns la ediția aniversară cu numărul 50, Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” aduce în prim-plan o selecție remarcabilă de spectacole de operă, balet și concerte, susținute de artiști de renume internațional, într-un program care celebrează excelența și tradiția artei lirice.

Desfășurat între 26 aprilie și 31 mai 2026, festivalul propune publicului o incursiune în universul marilor creații lirice, reunind lucrări semnate de compozitori emblematici precum Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Nikolai Rimski-Korsakov și Laurențiu Profeta, într-un program divers, construit pentru a evidenția frumusețea și forța expresivă a muzicii clasice, precum și diversitatea repertoriului liric universal.

Ediția jubiliară debutează duminică, 26 aprilie 2026, ora 18, cu opera Aida de Giuseppe Verdi, eveniment de excepție ce îi va avea ca invitați pe soliștii de talie mondială: soprana Ilaria Alida Quilico, mezzosoprana Anita Rachvelishvili și tenorul Luciano Ganci.

Seria spectacolelor de balet începe miercuri, 29 aprilie 2026, ora 19, cu Dancing Queen. Povestea unei cariere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dansului, și continuă miercuri, 6 mai 2026, ora 19, cu spectacolul coupé Scheherazade de Nikolai Rimski-Korsakov / Bodies & Emotions, în regia, coregrafia și cu costumele lui Ovidiu Matei Iancu.

Publicul tânăr este invitat sâmbătă, 9 mai 2026, ora 11, la opera pentru copii Peter Pan de Laurențiu Profeta.

Creația pucciniană este reprezentată prin două titluri de referință: Tosca, programată miercuri, 13 mai 2026, ora 19, cu participarea sopranei de renume internațional, Francesca Tiburzi, și Boema, duminică, 17 mai 2026, ora 18.

Miercuri, 20 mai 2026, ora 19, publicul este invitat la Gala de Operă și Operetă, susținută de soliștii, corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara.

Un moment deosebit al festivalului îl constituie concertul vocal-simfonic Misa Încoronării de Wolfgang Amadeus Mozart, care va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, ora 19:30, la Domul Romano-Catolic din Timișoara.

Programul continuă joi, 28 mai 2026, ora 19, cu opera bufă Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Ediția aniversară se încheie duminică, 31 mai 2026, ora 18, cu opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, eveniment de excepție ce îi va avea ca invitați pe tenorul Antoni Lliteres, baritonul Federico Longhi și soprana Liudmila Lokaichuk, invitați în mod constant pe marile scene ale lumii.

Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală” este una dintre cele mai importante manifestări artistice din România, cu o tradiție începută în stagiunea 1968–1969, datorită viziunii muzicienilor Nicolae Boboc și Ion Românu. De-a lungul timpului, evenimentul a reunit, an de an, nume sonore ale scenei lirice internaționale.

Biletele sunt disponibile online https://www.ort.ro/ro/Spectacole.html și la agenția de bilete.