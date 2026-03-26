Amenzi de peste 200.000 lei aplicate de polițiștii locali din Timişoara unor şoferi care au parcat pe locurile amenajate pentru persoane cu dizabilități sau familii cu copii mici

Polițiștii locali au continuat, în ultima perioadă, verificările în ceea ce privește modul în care se respectă legislația referitoare la oprirea sau staționarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, dar și pe locurile destinate persoanelor însoțite de copii minori, amenajate și semnalizate corespunzător în special în parcările supermarketurilor.

„Polițiștii locali au luat măsurile legale atât ca urmare a constatărilor proprii din teren, cât și în urma sesizărilor de la cetățeni. Astfel, în primele trei luni ale acestui an, nu mai puțin de 119 conducători auto au fost sancționați cu amenzi totale în valoare de 201.000 lei pentru astfel de fapte.

Deși sancțiunile sunt considerabile, între 2000 și 10.000 de lei, există în continuare persoane care încalcă prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, și ale Legii 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.

Astfel de situații au fost întâlnite în zone precum Calea Aradului, Calea Sever Bocu, Bdul Mihai Eminescu, Piața Consiliul Europei, Splaiul Protopop Meletie Drăghici, Bdul Sudului, Str. Storojineț, Piața Țepeș Vodă, Budai Deleanu, Piatra Craiului, Calea Stan Vidrighin, Arieș, Aurelianus, Amforei, CD Loga, Iosif Bulbuca etc.

Poliția Locală Timișoara „atrage atenția conducătorilor auto să respecte legislația în vigoare pentru a nu fi sancționați cu amenzi drastice, dând totodată și dovadă de respect față de cei care au nevoie de astfel de facilități”.