Se redesenează administrația locală în Timiș. Noile plafoane de posturi pentru 2026, publicate de Prefectură

Administraţie
Publicat în de Mircea Opriș
Fără comentarii
251144022 253628753464504 8870841116490889884 n

Se redesenează administrația locală în Timiș. Noile plafoane de posturi pentru 2026, publicate de Prefectură.

Aplicarea OUG 7/2026 reduce semnificativ plafonul de bază de personal în unitățile administrativ-teritoriale din Timiș.

Datele publicate de Prefectură arată însă că numărul total de posturi rămâne mai ridicat prin includerea unor structuri distincte. Pentru trei dintre cele mai mari comune din jurul Timișoarei, situația nu este încă definitivă.0

Prefectura Timiș a dat publicității situația parțială a posturilor pentru administrațiile locale din județ, în urma aplicării OUG 7/2026.

Tabelul indică o scădere importantă a plafonului de bază, dar și faptul că numărul total de posturi diferă de acest plafon prin includerea unor categorii distincte de personal. În același timp, pentru unele localități, calculele urmează să fie actualizate.

Instituția Prefectului – Județul Timiș a publicat, la 25 martie 2026, situația parțială a numărului de posturi pentru unitățile administrativ-teritoriale, calculată în baza OUG 7/2026. În perioada 18–19 martie, prefectul Cornelia-Elena Micicoi a avut întâlniri de lucru cu primarii și secretarii UAT-urilor din județ pentru a discuta modul de aplicare a noilor prevederi.

Datele centralizate arată o reducere semnificativă a plafonului de bază de personal. Potrivit calculelor agregate la nivel județean, plafonul rezultat în urma aplicării OUG 7/2026 este considerabil mai mic decât cel anterior, diferențele fiind de ordinul a peste o mie de posturi.

În același timp, tabelul publicat de Prefectură evidențiază o distincție importantă între plafonul de bază și numărul total de posturi. Pe lângă schema de bază, sunt incluse separat posturi pentru servicii precum evidența persoanelor, poliția locală, implementarea proiectelor cu finanțare externă, transportul școlar sau activitățile de post-implementare. Prin cumularea acestor categorii, totalul rezultat este mai mare decât plafonul de bază.

La nivelul Consiliului Județean Timiș, pentru o populație de 762.776 de locuitori, plafonul de bază rezultat este de 440 de posturi, iar numărul total ajunge la 638 după includerea celorlalte categorii.

Primăria Timișoara are cel mai stufos aparat

Municipiul Timișoara, cu 302.980 locuitori, are un plafon de bază de 504 posturi, în timp ce totalul ajunge la 824 prin adăugarea posturilor pentru evidența persoanelor, poliție locală și proiecte.

În celelalte municipii și orașe din județ, structura este similară. La Lugoj, plafonul de bază este de 189 de posturi, iar totalul ajunge la 249. La Sânnicolau Mare, pentru o populație de 14.041 locuitori, plafonul de bază este de 70 de posturi, iar totalul de 87. Jimbolia are un plafon de 64 de posturi și un total de 80, în timp ce Recașul ajunge la 50 de posturi în schema de bază și 67 în total. La Buziaș, plafonul de bază este de 45, iar totalul de 64.

Reduceri masive în comunele mici, incertitudini în periurbane

Pentru comunele mici, numărul total de posturi rămâne redus. De exemplu, în unele localități precum Bogda sau Secaș, totalul este de 6 posturi, iar în altele, precum Bara sau Brestovăț, acesta ajunge la 9. Aceste valori reflectă structuri administrative minimale, raportate la dimensiunea populației.

Situația nu este însă definitivă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Prefectura a precizat că datele vor fi actualizate pentru Dumbrăvița, Giroc și Moșnița Nouă. În cazul UAT-urilor care depășesc 20.000 de locuitori, OUG 7/2026 prevede emiterea unui ordin al ministrului Dezvoltării, pe baza căruia va fi recalculat numărul de posturi în funcție de populația oficială comunicată de Institutul Național de Statistică.

În forma actuală a tabelului, Dumbrăvița apare cu 21.291 locuitori, un plafon de bază de 41 de posturi și un total de 72. Giroc figurează cu 25.378 locuitori, același plafon de bază de 41 de posturi și un total de 88. Moșnița Nouă este inclusă cu 18.139 locuitori, 38 de posturi în schema de bază și 67 în total. Toate aceste valori sunt însă marcate ca provizorii.

Aplicarea OUG 7/2026 presupune ca autoritățile locale să adopte hotărâri de reorganizare în termenul prevăzut de lege, pe baza plafoanelor comunicate de prefecturi. Datele publicate în Timiș oferă, în acest moment, o imagine de etapă asupra modului în care aceste prevederi se reflectă la nivelul administrației locale.

 POSTURI PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU ANUL 2026
Nr. crt.Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului TimișPopulatia unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului
la 01.01.2024 comunicata de catre Institutul Național de Statistică		Număr maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010*Nr. posturi reduse cu 10% potrivit Legii nr. 296/2023 cu 10%Număr maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 calculat în baza Legii nr. 296/2023 și  O.U.G. nr. 7/2026Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor potrivit pct. 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010Posturi pentru poliţia locală şi paza obiectivelor de interes judeţean potrivit pct. 3 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010Posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile  potrivit pct. 4 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 numai pentru perioada implementării acestoraPosturi  microbuze potrivit pct.5 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010Posturi adăugate  postimplementare portivit pct.6 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010TOTAL posturi
123456789101112
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ7627766986284405111710020638
1TIMIȘOARA302980800720504582521000824
2LUGOJ4403630027018912371010249
3BUZIAȘ82247164453781064
4CIACOVA56135348343080045
5DETA759264584160100057
6FĂGET75876458414080053
7GĂTAIA64255550353580051
8JIMBOLIA13074102926460100080
9RECAȘ103788072503950067
10SÂNNICOLAU MARE140411111007070100087
11BALINȚ15131715110081020
12BANLOC30092220140051020
13BARA3081096003009
14BÂRNA14711715110031116
15BEBA VECHE14921715110050016
16BECICHERECU MIC34102321150050020
17BELINȚ23692220140030017
18BETHAUSEN28452220140081124
19BILED42192825180080026
20BIRDA21101816110050016
21BOGDA5001096000006
22BOLDUR23242018130050119
23BRESTOVĂȚ6551096003009
24BUCOVĂȚ28722220140281025
25CĂRPINIȘ58383229200081029
26CENAD46783027190050024
27CENEI30372220140050019
28CHECEA23332018130080021
29CHEVEREȘU MARE25632220140000014
30COMLOȘU MARE54293027190001121
31COȘTEIU38642623160051022
32CRICIOVA15741715110050016
33CURTEA12541514100000010
34DAROVA33672220140081023
35DENTA31542220140030017
36DUDEȘTII NOI39632623163350027
37DUDEȘTII VECHI43302926180080127
38DUMBRAVA26762220140081023
39DUMBRĂVIȚA   se vor schimba după Ordinul MDLPA21291655941318100072
40FÂRDEA16141715110050218
41FIBIȘ17601715110030014
42FOENI17451715110030014
43GĂVOJDIA29122220140051020
44GHILAD21191816110000011
45GHIRODA937043392738101150
46GHIZELA115714139000009
47GIARMATA80184339270781043
48GIERA14251614100050015
49GIROC se vor schimba după Ordinul MDLPA253786559414211001288
50GIULVĂZ33102220140000014
51GOTTLOB25592220140081124
52IECEA MARE28402220140050019
53JAMU MARE28982220140050019
54JEBEL37862523160050021
55LENAUHEIM62493632220050027
56LIEBLING40762724173031125
57LIVEZILE16581715110000011
58LOVRIN41422825180001019
59MĂNĂȘTIUR16771715110051320
60MARGINA21952018130000114
61MAȘLOC24152119130001115
62MORAVIȚA26512220140050019
63MOȘNIȚA NOUĂ   se vor schimba după Ordinul MDLPA18139605438315101067
64NĂDRAG27072220140050019
65NIȚCHIDORF16441715110001315
66OHABA LUNGĂ940141390051015
67ORȚIȘOARA47973027193050027
68OTELEC18001715113051020
69PĂDURENI20811816110030014
70PARȚA25902220140050019
71PECIU NOU578032292030101943
72PERIAM50663027193050027
73PESAC23722018133080024
74PIETROASA1061131280051014
75PIȘCHIA33132220140051020
76RACOVIȚA28672220140051121
77REMETEA MARE31262220140051020
78SĂCĂLAZ1179351463230811357
79SACOȘU TURCESC34502321150030119
80ȘAG53673027190480132
81SÂNANDREI84724339273001031
82ȘANDRA31322220143081026
83SÂNMIHAIU ROMÂN95074339270051033
84SÂNPETRU MARE34972422150000015
85SARAVALE29882220140080022
86SATCHINEZ51463027193051129
87SECAȘ3751096000006
88ȘTIUCA22722018130050018
89TEREMIA MARE46743027190051025
90TOMEȘTI19001715110051118
91TOMNATIC374725231630100029
92TOPOLOVĂȚU MARE26172220143000017
93TORMAC28682220140031018
94TRAIAN VUIA21631917120031016
95UIVAR31132220143050123
96VALCANI13371614100050015
97VARIAȘ65293632223031029
98V.V.DELAMARINA28182220140050019
99VOITEG23762119130000013
76277645604110288221450550939784227
1678

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *