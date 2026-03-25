Se redesenează administrația locală în Timiș. Noile plafoane de posturi pentru 2026, publicate de Prefectură.

Aplicarea OUG 7/2026 reduce semnificativ plafonul de bază de personal în unitățile administrativ-teritoriale din Timiș.

Datele publicate de Prefectură arată însă că numărul total de posturi rămâne mai ridicat prin includerea unor structuri distincte. Pentru trei dintre cele mai mari comune din jurul Timișoarei, situația nu este încă definitivă.0

Prefectura Timiș a dat publicității situația parțială a posturilor pentru administrațiile locale din județ, în urma aplicării OUG 7/2026.

Tabelul indică o scădere importantă a plafonului de bază, dar și faptul că numărul total de posturi diferă de acest plafon prin includerea unor categorii distincte de personal. În același timp, pentru unele localități, calculele urmează să fie actualizate.

Instituția Prefectului – Județul Timiș a publicat, la 25 martie 2026, situația parțială a numărului de posturi pentru unitățile administrativ-teritoriale, calculată în baza OUG 7/2026. În perioada 18–19 martie, prefectul Cornelia-Elena Micicoi a avut întâlniri de lucru cu primarii și secretarii UAT-urilor din județ pentru a discuta modul de aplicare a noilor prevederi.

Datele centralizate arată o reducere semnificativă a plafonului de bază de personal. Potrivit calculelor agregate la nivel județean, plafonul rezultat în urma aplicării OUG 7/2026 este considerabil mai mic decât cel anterior, diferențele fiind de ordinul a peste o mie de posturi.

În același timp, tabelul publicat de Prefectură evidențiază o distincție importantă între plafonul de bază și numărul total de posturi. Pe lângă schema de bază, sunt incluse separat posturi pentru servicii precum evidența persoanelor, poliția locală, implementarea proiectelor cu finanțare externă, transportul școlar sau activitățile de post-implementare. Prin cumularea acestor categorii, totalul rezultat este mai mare decât plafonul de bază.

La nivelul Consiliului Județean Timiș, pentru o populație de 762.776 de locuitori, plafonul de bază rezultat este de 440 de posturi, iar numărul total ajunge la 638 după includerea celorlalte categorii.

Primăria Timișoara are cel mai stufos aparat

Municipiul Timișoara, cu 302.980 locuitori, are un plafon de bază de 504 posturi, în timp ce totalul ajunge la 824 prin adăugarea posturilor pentru evidența persoanelor, poliție locală și proiecte.

În celelalte municipii și orașe din județ, structura este similară. La Lugoj, plafonul de bază este de 189 de posturi, iar totalul ajunge la 249. La Sânnicolau Mare, pentru o populație de 14.041 locuitori, plafonul de bază este de 70 de posturi, iar totalul de 87. Jimbolia are un plafon de 64 de posturi și un total de 80, în timp ce Recașul ajunge la 50 de posturi în schema de bază și 67 în total. La Buziaș, plafonul de bază este de 45, iar totalul de 64.

Reduceri masive în comunele mici, incertitudini în periurbane

Pentru comunele mici, numărul total de posturi rămâne redus. De exemplu, în unele localități precum Bogda sau Secaș, totalul este de 6 posturi, iar în altele, precum Bara sau Brestovăț, acesta ajunge la 9. Aceste valori reflectă structuri administrative minimale, raportate la dimensiunea populației.

Situația nu este însă definitivă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Prefectura a precizat că datele vor fi actualizate pentru Dumbrăvița, Giroc și Moșnița Nouă. În cazul UAT-urilor care depășesc 20.000 de locuitori, OUG 7/2026 prevede emiterea unui ordin al ministrului Dezvoltării, pe baza căruia va fi recalculat numărul de posturi în funcție de populația oficială comunicată de Institutul Național de Statistică.

În forma actuală a tabelului, Dumbrăvița apare cu 21.291 locuitori, un plafon de bază de 41 de posturi și un total de 72. Giroc figurează cu 25.378 locuitori, același plafon de bază de 41 de posturi și un total de 88. Moșnița Nouă este inclusă cu 18.139 locuitori, 38 de posturi în schema de bază și 67 în total. Toate aceste valori sunt însă marcate ca provizorii.

Aplicarea OUG 7/2026 presupune ca autoritățile locale să adopte hotărâri de reorganizare în termenul prevăzut de lege, pe baza plafoanelor comunicate de prefecturi. Datele publicate în Timiș oferă, în acest moment, o imagine de etapă asupra modului în care aceste prevederi se reflectă la nivelul administrației locale.