Primăria Timișoara propune atribuirea întreținerii spațiilor verzi centrale și a arborilor de pe aliniamente către Horticultura.

După atribuirea acordului cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din cartiere, municipalitatea propune ca zona centrală și arborii de pe aliniamentele din oraș să fie gestionate de către societatea Horticultura S.A, pentru o perioadă de 4 ani.

Noul contract acoperă atât amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, cât și o serie de intervenții necesare pentru calitatea spațiului public: întreținerea și repararea echipamentelor din locurile de joacă, instalarea de echipamente noi, montarea de mobilier urban și amenajarea de canisite. Acordul va acoperi și lucrări de defrișare, tăiere și toaletare a arborilor din zona centrală. În plus, pentru aliniamentele de arbori din întregul oraș, compania consiliului local va asigura intervențiile specifice, respectiv toaletări, elagări, tăieri de corecție și formare a coroanei, inclusiv cu restricții parțiale de trafic.

Acordul-cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din zona centrală va fi atribuit pentru o perioadă de 48 de luni, în baza a 4 contracte subsecvente, cu o valoare de câte 12,8 milioane de lei (fără TVA), iar acordul cadru pentru întreținerea arborilor de pe aliniamentele din oraș va avea tot 4 contracte subsecvente, fiecare cu o valoare de 13,8 milioane de lei (fără TVA).

