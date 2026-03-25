Incendiu puternic la liziera unei păduri, în Timiș. Flăcările au cuprins 30 de hectare (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Miercuri, 25 martie, la ora 15:15, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la liziera unei păduri, în Coșteiu de Sus.

A fost alertată Stația Făget și la locul evenimentului s-au deplasat, inițial, 6 pompieri cu un autocamion cu container de stingere și o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20 hectare de pădure și 10 hectare de pășune împădurită.

Pentru gestionarea eficientă a situației de urgență, la nivelul ISU Timiș s-a dispus următoarele, la ora 17, creșterea capacității operaționale la Stația Făget (o tură liberă). Totodată, a fost activată Grupa Operativă.

S-au suplimentat forțele de intervenție cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj.

În sprijin acționează SVSU Margina și reprezentanți din cadrul Ocolului Silvic.

Misiunea pompierilor este în dinamică, vom reveni.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *