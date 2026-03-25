Incendiu puternic la liziera unei păduri, în Timiș. Flăcările au cuprins 30 de hectare (video)

Miercuri, 25 martie, la ora 15:15, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la liziera unei păduri, în Coșteiu de Sus.

A fost alertată Stația Făget și la locul evenimentului s-au deplasat, inițial, 6 pompieri cu un autocamion cu container de stingere și o autospecială de stingere.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20 hectare de pădure și 10 hectare de pășune împădurită.

Pentru gestionarea eficientă a situației de urgență, la nivelul ISU Timiș s-a dispus următoarele, la ora 17, creșterea capacității operaționale la Stația Făget (o tură liberă). Totodată, a fost activată Grupa Operativă.

S-au suplimentat forțele de intervenție cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj.

În sprijin acționează SVSU Margina și reprezentanți din cadrul Ocolului Silvic.

Misiunea pompierilor este în dinamică, vom reveni.