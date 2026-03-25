Fetiță de 11 ani, rănită într-un accident cu trei mașini, nu departe de Timișoara

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre Moșnița Nouă spre Chevereșu Mare, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat de 36 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani a fost proiectat într-un autoturism la volanul căreia se afla o femeie care, de asemenea, se deplasa regulamentar, în fața sa.

În urma impactului a fost rănită o minoră de 11 ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.