Avertizare de călătorie pentru Croația, emisă de MAE. Este cod roșu de inundații și furtună, în mai multe regiuni.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Croaţia că Institutul Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ) a emis o avertizare de cod roşu pentru precipitaţii abundente şi vânt puternic în regiunile Rijecka, Gospicka şi Velebitski Kanal, precum şi o avertizare de cod portocaliu pentru regiunile Karlovac, Istria, Kvarner, Kvarneric şi Dalmaţia, valabilă pentru joi şi vineri. În acest context, există riscul producerii de inundaţii şi sunt posibile perturbări ale traficului.

MAE le recomandă cetăţenilor români să manifeste prudenţă şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Pentru informaţii actualizate privind evoluţia vremii, aceştia pot consulta site-ul Institutului Hidro-Meteorologic Croat: meteo.hr.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +385 14 677 660, +385 14 610 009 şi +385 14 677 155, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Croaţia: +385 98 414 341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet zagreb.mae.ro , www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia ‘Călătoreşte informat’.

