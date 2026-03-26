”Lada cu Zestre” se închide la Ghiroda

Ultima etapă a Festivalului-Concurs „Lada cu Zestre”, cel mai amplu program cultural dedicat comunităților timișene, se va desfășura la Ghiroda, în ultima sâmbătă a lunii martie.

Va fi un eveniment de peste 6 ore de spectacol și tradiții locale, muzică, dans, poezie în grai, expoziții de obiecte gospodărești și artă culinară, susținute de sute de oameni din trei de localități laureate ale ediției precedente a competiției.

Participă Ansamblul Profesionist Banatul, împreună cu câțiva dintre cei mai îndrăgiți soliști vocali, iar accesul publicului este liber.

Cea de-a XIX-a ediție a Festivalului – Concurs ”Lada cu Zestre” este un eveniment de anvergură, organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu susținerea financiară a Consiliului Județean Timiș și în parteneriat cu primăriile și consiliile locale din județ.

În 28 martie, începând cu ora 13:00 se desfășoară ultima etapă a Festivalului – Concurs ”Lada cu Zestre” la Căminul Cultural din Ghiroda. Participă la Categoria ”Laureați” localitățile: Parța, Banloc și Ghiroda.

Prăjituri, compoturi, gemuri, mâncare de post, pui fript la dubă, fasole bătută, plăcintă cu mere, doboș și pâine de casă sunt câteva din preparatele care vor fi prezente în cadrul expoziției gastronomice de la Ghiroda. Expoziții etnografice, ponevi, obiecte de uz canic vor contura universul vieții tradiționale de odinioară.

Cântece, jocuri, instrumentiști, soliști vocali și recitatori în grai bănățean vor alcătui un spectacol folcloric de peste 6 ore de program artistic.

Invitat în recital este Ansamblul Profesionist Banatul alături solistele Raluca Stanca, Dana Gruescu și Anda Sabadoș. Acompaniamentul este asigurat de orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca. Coregrafia este semnată de maeștrii Floarea și Grigore Munteanu.

„Festivalul-Concurs Lada cu Zestre este un eveniment emblematic pentru județul Timiș, iar entuziasmul, energia și mobilizarea impresionantă a comunităților implicate și la această ediție dovedesc că a devenit un important motor al revitalizării culturii tradiționale locale. Felicit sutele de artiști implicați și mă bucur că am putut redescoperi, alături de mii de timișeni, veritabile comori ale culturii timișene” a transmis Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Accesul publicului la maratonul folcloric ce încheie Festivalul-Concurs este liber. Jurizarea la secțiunile Gastronomie tradițională și Expoziții / Colecții începe la ora 12:00.

Juriul Festivalului – Concurs ”Lada cu Zestre,” ediția a XIX-a 2026 are următoarea componență: la secțiunea coregrafie, maeștrii Nicolae Stănescu, Peri Vasile, Marius Ursu și Grigore Munteanu, la muzical Mădălin Luca și prof. Remus Vălungan, la secțiunea gastronomie prof. Mărioara Pisat și Hogea Diana Ramona, la secțiunea expoziții – colecții muzeograf Emilian Popa și Alina Mafa, la secțiunea poezie dialectală – teatru dr. Adela Popa și Loredana Bîndariu.

Festivalul – Concurs ”Lada cu Zestre” este finanțat de Consiliul Județean Timiș și este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, coordonat de managerul Liliana Laichici, în parteneriat cu primăriile și consiliile locale din județul Timiș.