Accident rutier grav în Timiș. O femeie a fost rănită

Un grav accident rutier soldat cu rănirea unei femei s-a produs, luni, în județul Timiș.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 25 de ani a condus un autoturism pe centura ocolitoare a Timișoarei (VTM), dinspre localitatea Ghiroda spre localitatea Moșnița, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un microbuz și un autoturism ce circulau regulamentar pe sensul opus de circulație.

În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat și a intrat în coliziune cu un alt autoturism ce circula dinspre localitatea Ghiroda către localitatea Moșnița.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o femeie de 35 de ani, pasageră în microbuz, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș