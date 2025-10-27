Accident grav în apropiere de Timișoara

Un bărbat, de 50 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre municipiul Timișoara înspre localitatea Remetea Mare, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce circula regulamentar în fața sa, condus de un tânăr, de 20 de ani, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv o tânără de 20 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. TIMIȘ