Mașină staționată parțial pe șosea, izbită violent de un alt automobil și proiectată în câmp

O femeie de 36 de ani a condus un autoturism pe DJ 582, pe raza localității Sacoșu Turcesc, dinspre orașul Buziaș spre municipiul Timișoara, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce se afla staționat parțial pe partea carosabilă, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, a comunicat IPJ Timiș.

În urma impactului a rezultat o victimă, o femeie de 58 de ani, pasageră în autoturismul condus de femeia de 36 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambele femei au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

