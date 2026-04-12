Accident tragic pe DN6 Caransebeș–Lugoj. Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina într-un imobil.

Un șofer a murit și alți patru pasageri au fost răniți după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit un imobil pe DN6 Caransebeș–Lugoj, în localitatea Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit aproximativ 45 de minute pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, pe raza localității Constantin Daicoviciu (Căvăran), județul Caraș – Severin, pentru cercetarea împrejurărilor în care un autoturism a părăsit partea carosabilă, lovindu-se un imobil.

În urma accidentului au rezultatul decesul șoferului și rănirea alor patru pasageri.

Se estimează reluarea circulației după ora 10.30.

UPDATE – IPJ Caraș-Severin

La data de 12.04.2026, în jurul orei 07.10, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un autoturism care se deplasa pe DN6, direcția Lugoj – Caransebeș, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare.

La fața locului au intervenit și echipaje de salvare, care au acordat îngrijiri medicale victimelor.

În urma accidentului, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

Pasagera aflată pe locul din dreapta-față, precum și trei minori aflați în autoturism, cu vârste de 6, 14 și 16 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.