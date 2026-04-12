Superliga de fotbal. Meciurile care se joacă în prima zi de Paște

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
fotbal

Două partide din Superliga de fotbal se vor juca duminică, în prima zi de Paște. La Cluj-Napoca va fi un meci cu implicații la titlu și la cupele europene, în timp ce la Slobozia vor fi emoții privitoare la retrogradare.

Prima partidă a zilei va fi Unirea Slobozia-Petrolul Ploiești. Meciul va începe la ora 18.15. Cele două formații ocupă locurile de 7 și 8 în grupa de play-out, având câte 19 puncte. Pozițiile 7 și 8 duc la barajul pentru evitarea retrogradării, în timp ce locurile 9 și 10 înseamnă retrogradarea directă. Pe locul 9 se află Hermannstadt care are 18 puncte.

A doua partidă va fi între CFR Cluj și Dinamo București și va începe la ora 21.00. Ardelenii au 30 de puncte și ocupă locul 4 din play-off, iar bucureștenii se află pe locul 6 cu 27 de puncte. Pe primul loc este U Cluj cu 36 de puncte.

Vineri, la Sibiu s-a disputat primul meci al etapei a IV-a din play-out. FC Hermannstadt a învins Farul Constanța cu 1-0, unicul gol fiind înscris în prelungirile meciului.

Sâmbătă, UTA Arad a învins FC Botoșani, scor 3-1, iar FCSB a surclasat-o pe Oțelul Galați, scor 4-0.

(sursa: Mediafax)

