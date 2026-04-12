Maghiarii votează în cadrul unor alegeri istorice, urmărite cu atenție de UE, Rusia și SUA.

Maghiarii votează duminică într-un scrutin care ar putea pune capăt celor 16 ani de putere ai premierului Viktor Orbán. Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în sondaje cu 7-9 puncte procentuale față de Fidesz.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt urmărite cu atenție de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Votarea a început la ora 06:00 locală și se încheie la ora 19:00. Parlamentul de 199 de locuri urmează să fie reînnoit în urma scrutinului de duminică. relatează Reuters.

Orbán, în vârstă de 62 de ani, se confruntă cu o eroziune semnificativă a sprijinului popular. Trei ani de stagnare economică și creșterea costurilor de trai au alimentat nemulțumirea publică. Rapoartele privind îmbogățirea oligarhilor apropiați guvernului au adâncit și mai mult criza de imagine a premierului.

Popularitatea lui Orbán în rândul tinerilor sub 30 de ani a ajuns la doar 8%. Ca răspuns, premierul a eliminat impozitul pe venit pentru tinerii lucrători. A lansat, totodată, un program de credite ipotecare subvenționate, în contextul celei mai abrupte creșteri a prețurilor locuințelor din UE.

Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a fost inițial loial lui Orbán. El a exploatat nemulțumirea față de corupția de stat și scăderea nivelului de trai. Tinerii alegători răspund în special la mesajul său de schimbare.

„Acesta va fi un referendum despre locul și viitorul țării noastre”, a declarat Magyar vineri, la Miskolc. Sondajele din ultimele două săptămâni îi acordă partidului Tisza între 38 și 41% din intenții de vot.

Pentru Ucraina, o înfrângere a lui Orbán ar putea debloca un împrumut european de 90 de miliarde de euro. Kievul are nevoie de aceste fonduri pentru a-și susține efortul de război. O victorie a opoziției ar priva totodată Rusia de cel mai apropiat aliat al său din UE.

Orbán a primit sprijin public din partea administrației Trump. Vicepreședintele american JD Vance a efectuat săptămâna trecută o vizită la Budapesta. Kremlinul și liderii de extremă dreapta europeni l-au susținut, de asemenea, pe premierul maghiar.

Analiștii avertizează că scrutinul rămâne imprevizibil. Numărul mare de alegători indeciși și redesenarea hărții electorale în favoarea Fidesz complică prognozele. Proporția ridicată de etnici maghiari din țările vecine, care votează preponderent Fidesz, este un alt factor de incertitudine.

Specialiștii spun că orice scenariu rămâne posibil, de la o supramajoritate Tisza până la o nouă majoritate Fidesz. O supramajoritate a opoziției ar permite modificarea constituției. O victorie la limită ar face dificilă anularea schimbărilor instituționale operate de Orbán în 16 ani de guvernare.

(sursa: Mediafax)

Foto: Digi24