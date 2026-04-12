Doi turiști, blocați într-o zonă greu accesibilă din Piatra Craiului, au fost salvați de jandarmi

Doi turiști care au plecat în drumeție pe munte în Masivul Piatra Craiului au rămas blocați într-o zonă dificilă și au fost salvați de jandarmii montani. Ei au cerut ajutor după ce s-au speriat că vor aluneca pe gheață și au stat culcați pe burtă timp de o oră și jumătate.

Un apel primit prin sistemul 112 i-a alertat pe jandarmii montani din Zărnești. Doi turiști rămași blocați în zona Padina Hotarului au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă înghețată și instabilă, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov.

Turiștii care au cerut ajutor plecaseră pe traseul montan fără să fie echipați corespunzător. Ei au fost găsiți după două ore și jumătate și jandarmii montani i-au coborât la baza muntelui.

„Și cum în aproape toate cazurile cauza principală ce generează astfel de situații este lipsa echipamentului adecvat și de această dată cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți. După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare”, a precizat IJJ Brașov.

Speriați, dar fără probleme de sănătate, cei doi bărbați le-au spus jandarmilor că de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă.

(sursa: Mediafax)

  1. niste prosti care ar trebui sa plateasca interventia Salvamont plus o amenda mare care sa le scoata ‘fumurile’ de mari alpinisti din cap. Doar in Romania vezi la tot pasul pitipoance in sandale sau slapi de plaja insotite de cocalari in bermude care se aventureaza pe munte ca sa aiba ce posta pe retelele sociale frecventate de rataciti cu capul

