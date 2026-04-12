„Picături de Viață – Împreună împotriva cancerului”, proiect al Asociației Onco Timiș, înscris la Timotion 12.

Ajuns la a 12-a ediție, Timotion – Organizat de Fundația Comunitară Timișoara și Clubul Sportiv Alergotura, își propune să adune fonduri pentru un număr record de 42 de proiecte comunitare din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Asociația Onco Timiș va fi prezentă la Timotion 12 cu proiectul „Picături de Viață – Împreună împotriva cancerului”.

Pentru realizarea acestui proiect este necesară suma de 62.500 lei, banii urmând a fi folosiți pentru achiziționarea de infuzomate moderne și a truselor compatibile cu acestea.

De ce sunt atât de importante aceste achiziții?

Deoarece infuzomatul, echipament medical esențial în administrarea intravenoasă a chimioterapiei și imunoterapiei, nu este doar un aparat medical.

Este siguranță. Este precizie. Este speranță.

Infuzomatul funcționează ca o pompă volumetrică inteligentă, cu sistem integrat de control, care permite dozarea computerizată strictă a tratamentelor.

Acest lucru înseamnă:

– reducerea riscului de eroare,

– creșterea siguranței pacientului,

– administrare controlată și constantă a medicamentelor,

– alinierea actului medical la standardele europene moderne.

În prezent, la centrul oncologic Oncocenter, din cauza resurselor limitate, doar aproximativ 20% dintre tratamentele lunare sunt administrate cu tehnologie de precizie.

Diferența înseamnă vulnerabilitate și presiune suplimentară asupra personalului medical și a pacienților.

Mai sunt doar câteva zile în care cei care doresc să ajute se pot înscrie sau pot susține cauza printr-o donație, înscrierile fiind deschise până în data de 20 aprilie.

Fiecare pas, fiecare contribuție contează enorm!

„Dacă ai tot amânat, acum e momentul. Intră în cursă alături de noi sau ajută-ne să ajungem la linia de finish”, este mesajul transmis de cei de la Asociația Onco Timiș.

– donații, pentru cei care nu pot participa activ: http://timotion.ro/…/picaturi-de-viata-impreuna…/

– pentru cei care doresc să susțină un campion al proiectului Olimpiu Porumb :

timotion.ro/editii/timotion-2026/campion/olimpiu-porumb/

– pentru cei care doresc înscriere la curse:

timotion.ro/editii/timotion-2026/proiecte/

selectați proiectul „Picături de Viață – Împreună împotriva cancerului;

decideți voi la ce cursă veți participa

Timotion 12 va avea loc în 10 mai 2026, în Piața Iancu Huniade din Timișoara.