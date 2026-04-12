Negocierile SUA-Iran au eșuat. Care ar putea fi mișcarea surpriză a președintelui Trump.

Negocierile dintre delegațiile SUA și Iran din Pakistan au eșuat. Experții în securitate globală cred că președintele Donald Trump ar putea să facă o mișcare surpriză.De altfel, Trump a mediatizat un articol în care se vorbește despre posibila mișcare sugerând că o aprobă.

Negocierile dintre delegațiile SUA și Iran din Pakistan s-au încheiat duminică fără niciun rezultat. Americanii în frunte cu vicepreședintele JD Vance au plecat deja spre casă, iar experții se gândesc ce ar putea urma. Potrivit Just the News, președintele SUA ar putea opta pentru o soluție despre care nu s-a vorbit foarte mult: o blocadă navală a Iranului.

Anterior, Donald Trump a amenințat cu distrugerea totală a Iranului prin bombardamente și, eventual, printr-un atac la sol. Experții cred că blocada ar putea fi asul din mânecă al lui Trump. Strategia a fost deja folosită în Venezuela.

Trump a folosit o blocadă navală pentru a slăbi Venezuela înainte de a declanșa operațiunea de capturare a liderului venezuelean.

Experții cred că o blocadă bine organizată va sufoca economia iraniană deja afectată. În plus, va intensifica presiunea diplomatică asupra Chinei și Indiei, întrerupându-le accesul la una dintre sursele lor cheie de petrol.

Portavionul USS Gerald Ford care a condus blocada venezueleană se află acum în Golful Persic, alături de USS Abraham Lincoln și de alte unități navale importante.

„Ar fi foarte ușor pentru Marina SUA să exercite controlul complet asupra a ceea ce intră și nu intră în strâmtoare acum”, a declarat Rebecca Grant, expertă în securitate națională la Institutul Lexington, pentru Just the News.

Președintele Donald Trump a sugerat că opțiunea privind blocada totaă este pe masă. Duminică, după eșuarea negocierilor din Pakistan, el a publicat articolul de presă pe propria rețea de socializare Truth Social.

(sursa: Mediafax)

