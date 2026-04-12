Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 14 – 17 aprilie.
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 14 – 17 aprilie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Județul Timiș
|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Marți, 14.04.2026
|09:00 – 17:00
|Utvin
|Agenti economici: Rostiren ( Zona poe langa Fost CAP )
|Marți, 14.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Dej, str. Carei, str. Liege. Str. Sabin Evutian, Calea Aradului (p), b-dul Industriei (p)
|Marți, 14.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Vanatorilor, Bl. Aviatiei, Privighetorii, Ciocarliei
|Miercuri, 15.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: READYMIX ROMANIA S.R.L. | Alte detalii: str. Ion Flueras (p), str. Sarmiza Bilcescu , str. Martha Bibescu, str. Loc. Balea Ovidiu (p), str. Tazlau, str. Mircea cel Batran (p), , Alte detalii: str. Mirko Atanackovic
|Miercuri, 15.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Islaz, Satul Nou, Viitorului, , Alte detalii: Str. Balea , Sf. Ana
|Miercuri, 15.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Naturii, Argesului
|Miercuri, 15.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Veche
|Alte detalii: Intrarea Tampa, dr. Boilor si zona pe langa Dr. Boilor
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Bulza
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Macilor, Margaretelor, Albastrelelor, Petaliei, Daliei, Anemonei
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Satul Batran, Nuferilor, Tineretului
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: B-dul Revolutiei 1989 (p)
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str.Centenarului
|Joi, 16.04.2026
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Agenti economici: Profi, Primarie | Alte detalii: str. Principala
|Vineri, 17.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Liliacului, Gloriei, Renasterii, Sf. Andrei
|Vineri, 17.04.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Str. Aida, Marcela, Berzovia, Nedeea, Maria
|Vineri, 17.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Zona iesire din Sanmihaiu Roman spre Sanmihaiu German
|Vineri, 17.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata-Vii
|Alte detalii: Str.Venus