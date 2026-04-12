Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 14 – 17 aprilie

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 14 – 17 aprilie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Județul Timiș

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Marți, 14.04.202609:00 – 17:00UtvinAgenti economici: Rostiren ( Zona poe langa Fost CAP )
Marți, 14.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Dej, str. Carei, str. Liege. Str. Sabin Evutian, Calea Aradului (p), b-dul Industriei (p)
Marți, 14.04.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Vanatorilor, Bl. Aviatiei, Privighetorii, Ciocarliei
Miercuri, 15.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: READYMIX ROMANIA S.R.L. | Alte detalii: str. Ion Flueras (p), str. Sarmiza Bilcescu , str. Martha Bibescu, str. Loc. Balea Ovidiu (p), str. Tazlau, str. Mircea cel Batran (p), , Alte detalii: str. Mirko Atanackovic
Miercuri, 15.04.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Islaz, Satul Nou, Viitorului, , Alte detalii: Str. Balea , Sf. Ana
Miercuri, 15.04.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Naturii, Argesului
Miercuri, 15.04.202609:00 – 17:00Moșnița VecheAlte detalii: Intrarea Tampa, dr. Boilor si zona pe langa Dr. Boilor
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00Bulza
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Macilor, Margaretelor, Albastrelelor, Petaliei, Daliei, Anemonei
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Satul Batran, Nuferilor, Tineretului
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: B-dul Revolutiei  1989 (p)
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str.Centenarului
Joi, 16.04.202609:00 – 17:00Peciu NouAgenti economici: Profi, Primarie | Alte detalii: str. Principala
Vineri, 17.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Liliacului, Gloriei, Renasterii, Sf. Andrei
Vineri, 17.04.202609:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Str. Aida, Marcela, Berzovia, Nedeea, Maria
Vineri, 17.04.202609:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Zona iesire din Sanmihaiu Roman spre Sanmihaiu German
Vineri, 17.04.202609:00 – 17:00Giarmata-ViiAlte detalii: Str.Venus

