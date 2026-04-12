Biserica Martirilor din Timișoara, plină de credincioși de Sărbătorile Pascale. Foto

„Veniți de luați Lumină”, acesta a fost îndemnul mult-așteptat de credincioșii creștini ortodocși și greco-catolici care au participat la Slujbele de Înviere din întreg Banatul.

Sâmbătă seara, curțile bisericilor și mănăstirilor s-au umplut de oameni, iar Biserica Martirilor din Timișoara nu a făcut excepție.

Lăcașul de cult a fost plin și duminică, în prima zi a Sfintelor Sărbători de Paști, credincioșii venind din nou să rostească, împreună, „Hristos a Înviat. Adevărat a Înviat!”.

În biserica frumos împodobită, așa cum se cuvine într-o zi de mare sărbătoare, enoriașii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor condus de către preotul-paroh Ioan-Florentin Jura.

După terminarea Sfintei Slujbe, oamenii au plecat spre case, cu sufletele pline de vestea Învierii Fiului lui Dumnezeu, să se bucure împreună cu cei dragi de marea sărbătoare.