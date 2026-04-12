Sindicatul german al piloţilor anunţă o grevă la Lufthansa pe 13 şi 14 aprilie.

Sindicatul german al piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a anunţat sâmbătă o grevă de două zile la compania aeriană Lufthansa, în cadrul unui conflict legat de pensii, afirmând că managementul nu a prezentat o ofertă acceptabilă, transmite Reuters.

Piloţii de la Lufthansa, Lufthansa Cargo şi Lufthansa CityLine sunt chemaţi să înceteze lucrul în perioada 13 aprilie, ora 00:01 CET, până pe 14 aprilie, ora 23:59 CET, a anunţat sindicatul.

Sindicatul a precizat că zborurile către mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu nu vor fi afectate de grevă. Printre acestea se numără Azerbaidjan, Egipt, Bahrain, Irak, Israel, Yemen, Iordania, Qatar, Kuweit, Liban, Oman, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, piloţii companiei Eurowings, subsidiară a Lufthansa, au fost chemaţi să intre în grevă pe 13 aprilie, între orele 00:01 şi 23:59 CET.

Preşedintele sindicatului VC, Andreas Pinheiro, a declarat că organizaţia a fost nevoită să recurgă la această măsură după ce partea patronală nu a arătat disponibilitate reală pentru a ajunge la o soluţie în mai multe dispute colective de muncă.

El a subliniat că sindicatul a decis în mod deliberat să nu declanşeze greva în perioada sărbătorilor de Paşte, însă, în pofida acestui gest, nu au fost prezentate propuneri serioase.

Lufthansa a reacţionat spunând că anunţul sindicatului reprezintă ”un nivel complet nou de escaladare” şi a calificat drept ”absurdă şi imposibil de realizat” cererea de a dubla un sistem de pensii al companiei pe care îl consideră deja peste medie şi foarte generos.