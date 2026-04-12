Gigi Becali a a rămas fără permis, în noaptea de Înviere.

Gigi Becali, patronul FCSB, a rămas, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fără permisul de conducere, după ce a fost înregistrat de radar în timp ce circula cu 106 kilometri pe oră, în localitatea Pipera, aproape de casă.

Fiind zonă locuită, limita de viteză este mult mai mică, sub 50 de km pe oră, astfel că oamenii legii l-au sancționat pentru depășirea vitezei. Permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

În plus, a fost amendat cu suma de 3000 de lei.

