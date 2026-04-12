Alegeri în Ungaria. Partidul Tisza, favorit să câștige potrivit ultimelor sondaje

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
budapesta

Urnele s-au închis în Ungaria, iar ultimele sondaje realizate înainte de vot indică un avantaj pentru partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar.

Potrivit celor mai recente două sondaje de opinie, publicate imediat după închiderea urnelor, Tisza este creditată cu o victorie clară la alegerile parlamentare din Ungaria.

Un sondaj Median proiectează 135 de mandate pentru formațiune Tisza în parlamentul cu 199 de locuri, pe baza unui scor de 57% din voturi, conform Reuters.

În paralel, un sondaj al 21 Research Centre indică 55% din voturi și 132 de mandate pentru partidul lui Magyar.

Conform cercetării, alianța Fidesz-KDNP ce este condusă de premierul Viktor Orban ar obține 38%.

În Ungaria nu sunt realizate exit-poll-uri la ieșirea de la urne, astfel că aceste cercetări de ultim moment, efectuate înainte de ziua votului și publicate doar după închiderea urnelor, reprezintă un reper relevant înaintea rezultatelor parțiale oficiale.

(sursa: Mediafax)

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali a rămas fără permis, în noaptea de Înviere

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *