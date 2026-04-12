Alegeri în Ungaria. Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea.

Maghiarii au votat într-un scrutin parlamentar care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban. Opoziția de centru-dreapta, proeuropeană, condusă de Peter Magyar se îndreptă spre o victorie categorică.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea, într-o convorbire telefonică cu liderul opoziției Peter Magyar și, ulterior, într-o declarație în fața susținătorilor săi. „Îmi voi servi țara din opoziție”, a declarat acesta.

