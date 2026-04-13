Dominic Fritz: Ungaria este Europa

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la foarte scurt timp după aflarea rezultatelor alegerilor din Ungaria. El a transmis printr-un mesaj pe Facebook, că Ungaria a votat pentru o schimbare istorică.

Dominic Fritz, președinte USR și primar la Timișoarei, a transmis că după 16 ani sub conducerea lui Viktor Orban, Ungaria se întoarce către Europa.

„Ungaria este Europa.Prezența de aproape 80% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi. Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică.

După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc”, a transmis Dominic Fritz.

El a avut un mesaj și în calitate de primar și s-a adresat etnicilor maghiari din România, afirmând că rezultatele din Ungaria sunt o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană.

„Ca primar al Timișoarei, un oraș ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună, nu pot decât să salut acest moment.

Pentru că el confirmă ceea ce mulți dintre noi știm deja: nu e nicio contradicție între a-ți iubi țara și națiunea și a-ți dori o Europă puternică.

Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastra comună, Europa.

Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”, a mai spus în mesajul său, Dominic Fritz.