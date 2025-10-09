Accident lângă Timișoara, un motociclist s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

La data de 9 octombrie 2025, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 59, în localitatea Șag.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 49 de ani a condus o motocicletă, pe DN 59, în localitatea Șag, iar la un moment dat s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe aceasta, ulterior motocicleta lovind un microbuz condus de un bărbat de 31 de ani, care ar fi pătruns pe drumul public dintr-o stație de carburant.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea conducătorului motocicletei, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.