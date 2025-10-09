Transgaz va finaliza în Timiș investițiile într-o conexiune la o rețea care va permite CET Sud să își asigure necesarul de gaz pentru energia termică.

Societatea de termoficare a Timișoarei, Colterm, va putea să își reducă semnificativ dependența de cărbune pentru a asigura căldura în casele timișorenilor.

Transgaz va finaliza, în perioada următoare, investițiile într-o conexiune la o rețea care va permite CET Sud să își asigure necesarul de gaz pentru energia termică.

„Am participat astăzi, alături de directorul general al Transgaz România, Ion Sterian, la o întâlnire cu primarii din județul Timiș, ocazie cu care am discutat despre investițiile pe care Transgaz le face în județul nostru, și vorbim de aproape 140 de milioane de lei.

Una dintre cele mai importante vești a fost legată de investiția „Conductă de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III” prin care se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona zero, inclusiv Timișoara, si de care pot beneficia aproape 300.000 de timiseni, peste 125.000 de locuințe si 170 unități de învățământ.

În urma acestei investiții, societatea Primăriei Timișoara – Colterm se va putea conecta la o noua rețea care are capacitatea necesară pentru a furniza cantitatea de gaz de care orașul are nevoie”, afirmă Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Vesti extrem de bune sunt însă și pentru zona de sud a județului Timiș, unde oamenii așteaptă de ani buni introducerea gazului. În perioada următoare vor fi finalizate lucrările la conducta de pe traseul Giroc – Jebel – Voiteg – Deta – Denta – Moravița, o investiție de peste 90 de milioane de lei, care va fi dată în folosință în luna decembrie.

De aproape un an investim masiv în dezvoltarea Timișului. Rețelele de gaz, apă, canalizare și drumuri rămân prioritare pentru noi, pentru că ne ușurează tuturor viața și pot fi un mare avantaj pentru potențialii investitori. Fără infrastructură nu există progres real”, a mai adăugat liderul CJT.

La rândul său, directorul Transgaz, Ion Sterian a anunțat că licitația pentru o nouă conductă de gaz care va pleca din Recaș și va ajunge până la Comloșu Mare este în plină desfășurare. Lucrările propriu zise vor demara în vara anului viitor.

De aproape un an investim masiv în dezvoltarea Timișului. Rețelele de gaz, apă, canalizare și drumuri rămân prioritare pentru noi, pentru că ne ușurează tuturor viața și pot fi un mare avantaj pentru potențialii investitori. Fără infrastructură nu există progres real.