A crescut siguranța localităților de pe malul râului Timiș. Noi investiții și soluții ale ABA Banat

Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a realizat 70% din lucrările aferente investiției „Consolidare și reprofilare râu Timiș pe sectorul Lugoj – frontieră Serbia, jud. Timiș”, un proiect esențial pentru protecția comunităților și a terenurilor din zona de sud a județului Timiș.

Viiturile produse pe râul Timiș în anul 2020 au generat pagube importante: apa a depășit în mai multe rânduri digurile de protecție, producând breșe care au dus la inundarea locuințelor, anexelor gospodărești, drumurilor, podurilor și terenurilor agricole.

Prin această investiție se urmărește înlăturarea efectelor distructive ale apelor mari din bazinul hidrografic al râului Timiș și reducerea frecvenței și intensității inundațiilor în localitățile situate de-a lungul cursului de apă.

În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de 70%, fiind finalizate mai multe tronsoane importante:

Zona de frontieră cu Serbia (zona Grăniceri)

Zona a fost împărțită în trei tronsoane, iar pe primele două tronsoane care au fost finalizate, malurile au fost consolidate pe o lungime de 1,5 km, utilizând saci din geotextil umpluți cu material local și balast stabilizat, susținuți de saltele din geotextil și fascine din ramuri. Ultimul tronson prevede consolidarea de mal pe 100 m lungime, adoptând aceeași soluție.

Această soluție are un caracter ecologic, întrucât fascinele vor fi acoperite natural de vegetație, oferind protecție durabilă malurilor și o integrare armonioasă în peisaj.

Beneficiile aduse: mai multă siguranță pentru comunitățile riverane, protecție împotriva eroziunii și o îmbinare între tehnologie și soluții verzi.

Zona aval Lugoj – Jabăr

A fost finalizat tronsonul de 255 m aval de Podul de Fier Jabăr (mal stâng), folosind metoda de consolidare cu prism de anrocamente, recunoscută pentru durabilitate și rezistență în timp. Urmează lucrări de consolidare pe 400 m de mal drept.

Beneficiile acestei soluții: rezistență ridicată la eroziune, durată mare de exploatare cu întreținere minimă și integrare naturală în peisaj.

Zonele Albina, Parța și Belinț

În anul 2024 au fost finalizate lucrările în zonele aparținând UAT-urilor Moșnița Nouă (localitatea Albina) și Parța, totalizând 735 m de consolidări realizate cu saci din geotextil pe saltele și fascine.

În 2025, tronsonul de pe UAT Belinț a fost complet finalizat, cu o consolidare de 440 m de mal prin prism de anrocamente.

Aceste intervenții au fost esențiale pentru prevenirea eroziunii și protejarea malurilor după inundațiile din 2020.

Valoarea totală actualizată a acestui proiect este de 32.000.000 lei, cu fonduri de la bugetul de stat și fonduri proprii, iar finalizarea tuturor lucrărilor este programată pentru martie 2026.

„Prin această investiție, ne propunem nu doar să protejăm comunitățile și infrastructura din bazinul Timișului, ci și să oferim o soluție durabilă și ecologică de gestionare a riscului la inundații. Faptul că am ajuns deja la 70% din execuție demonstrează ritmul susținut al lucrărilor și angajamentul nostru pentru siguranța oamenilor și protejarea mediului”, a declarat Viorel AVRAM, directorul ABA Banat.