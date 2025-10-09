Percheziții domiciliare în Timiș și Caraș-Severin, la persoane cercetate pentru trafic de substanțe dopante.

La data de 9 octombrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară (7 din județul Timiș și unul în județul Caraș-Severin), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 38 de ani, ce vizează săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 14 alin. (1) și art. 14 alin (2) din Legea nr. 104/2008, privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2025, persoanele bănuite ar fi preparat și distribuit substanțe dopante de tip steroizi lichizi, destinate creșterii accelerate a masei musculare, către diferite persoane din municipiul Timișoara și din alte localități din țară.

Substanțele ar fi fost ambalate în fiole, etichetate sub diverse denumiri comerciale și promovate în mediul online de către anumiți instructori de fitness și culturism, fără a deține pregătire medicală de specialitate.

Astfel, în urma celor 8 percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate aproximativ 12.200 de cutii conținând fiole și comprimate cu substanțe dopante, aproximativ 10.000 de seringi, 6 telefoane mobile, 1 laptop și suma de 40.000 de euro, rezultată din comercializarea acestor produse.

Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În urma probatoriului administrat în cauză, 3 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați procurorului de caz în cursul zilei de 10 octombrie 2025, pentru dispunerea măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, Serviciului Criminalistic Timiș, Serviciului de Investigații Criminale Caraș-Severin, Serviciului Criminalistic Caraș-Severin, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.