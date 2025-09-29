VIDEO! Doi pietoni au scăpat ca prin minune, la Timişoara, după ce o maşină s-a oprit într-un stâlp

Doi pietoni, aflaţi pe trotuar, au scăpat ca prin minune, la Timişoara, după ce o maşină s-a oprit într-un stâlp, la câţiva metri de ei.

Imaginile au apărut luni – 29 septembrie – în spaţiul public, iar poliţiştii au început imediat cercetările.

„A fost identificat conducătorul auto, un bărbat, în vârstă de 54 de ani, care ar fi condus un autoturism pe Calea Torontalului, iar la intersecția cu strada Timiș, a avut alte preocupări, de natură a-i distrage atenția în timpul condusului, care l-ar fi determinat să piardă controlul asupra autovehiculului și să intre în coliziune cu un semafor electric”, a transmis IPJ Timiş.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, respectiv, efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a îi distrage atenția în mod periculos, a precizat Poliţia.

Sursa video: IPJ Timiş