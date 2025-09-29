Studenții din Timișoara pot protesta în stradă, dar unde nu deranjează summitul european al primarilor și nici vizita președintelui Nicușor Dan. VIDEO

Studenții din Timișoara pot protesta în stradă, dar unde nu deranjează summitul european al primarilor și nici vizita președintelui Nicușor Dan

Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT) a primit luni, 29 septembrie 2025, aviz pozitiv din partea Primăriei Municipiului Timișoara – Comisia de Avizare a Adunărilor Publice pentru desfășurarea acțiunilor noastre legate de măsurile de austeritate privind educația.

Astfel, ei se pot alătura acțiunilor de protest organizate de către organizațiile studențești din țară, alături de colegii lor din centrele universitare din țară. Întreaga comunitate din educație este solidară protestelor anunțate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și va fi prezentă la manifestațiile de la începutul anului universitar, din 29.09.2025. De asemenea, studenții din centrele universitare Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare se alătură protestelor anunțate la nivel național, în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava și au transmis că vor ieși în stradă în 29.09.2025.

Pentru a mai ridica moralul studenților federație studențească ANOSR, coordonatoare la nivel național, a publicat un video pentru a le arăta tinerilor studenți cum erau protestele de acum trei decenii, mai exact în 1995.

Motivele pentru care vom protesta sunt următoarele: ne împotrivim măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care îngrădesc accesul la un sistem de învățământ echitabil pentru toate categoriile de studenți și afectează în mod direct calitatea învățământului din România.

În ciuda tuturor demersurilor făcute de noi încă de la începutul anului, nu au existat modificări sau semne reale de remediere a efectelor negative create, așadar ne vedem nevoiți să continuăm protestele până când vom fi tratați cu adevărat ca parteneri decizionali în aspectele care ne influențează activitatea în mod direct.

Salutăm inițiativa sindicatelor din educație, a elevilor și a părinților de a se alătura, la început de an universitar, protestelor studenților.

Protestele vor avea loc după cum urmează:

București – ora 16:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași – ora 13:00, în Piața Unirii

Galați – ora 18:00, în fața PrefecturiiSuceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.

La Timișoara, vineri, 26 septembrie, OSUT a primit aviz negativ și li s-au refuzat protestele care urmau să aibă loc pe 29 septembrie în Piața Operei și pe 30 septembrie în fața cinematografului Timiș.

“Autoritățile locale împiedică protestele studenților în 29-30 septembrie pentru întâlnirile oficiale programate la Timișoara! Conform Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, un protest este o expresie a libertății cetățenilor de a-și manifesta opiniile politice sau sociale prin demonstrații pașnice.

Protestele sunt un instrument democratic esențial, permițând vocea cetățenilor să fie auzită. Împiedicarea lor ridică semne de întrebare asupra respectării acestor principii fundamentale”, au transmis sâmbătă, 27 septembrie, liderii OSUT.

Decizia negativă a venit pe 26 septembrie și este semnată chiar de către primarul Dominic Fritz care a invocat art. 5 din Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice, prin care nu pot fi avizate două evenimente în același loc : “…este interzisă desfălurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora”.

Protestele studențești ar fi stricat plannurile primarului care avea deja pregătite două evenimente: în data de 29.09.2025 în locația solicitată se desfășoară evenimentul organizat de către Asociația Bastion-Varbastya – Zilele Culturale Maghiare din Timișoara iar în 30.09.2025 la Cinema Timiș are loc evenimentul ”Timișoara Cities Summit” – Conferință publică. Cu alte cuvinte, atât primarii străini veniși la summit, cât și președintele Nicușor Dan, dar și miniștrii Oana Țoiu și Dragoș Pîslaru ar fi trebuit să se întâlnească, vrând nevrând, cu tinerii nemulțumiți de condițiile de austeritate impuse de guvern.

În final, studenții de la OSUT au propus alte locații, iar cererea le-a fost aprobată, iar ei vor manifesta în fața Prefecturii Timiș plus un marș pe traseul Piața Victoriei – hotel Continental – Prefectura Timiș, adică departe de ochii președintelui și de cei ai primarilor din orașele europene invitați la Timișoara.

“Evenimentele aprobate sunt:

29.09.2025, orele 15:00 – 19:00 la Instituția Prefectului

30.09.2025, orele 15:00 – 21:00 la Instituția Prefectului

01.09.2025, orele 20:00 – 23:00 în Piața Operei

02.10.2025, orele 12:00 – 16:00 la Instituția Prefectului

Pe 02.10.2025 – Marș, orele 12:00 – 16:00, traseu: Piața Victoriei (Opera) → Str. Alba Iulia → Piața Libertății → Str. 9 Mai → Statuia Sf. Gheorghe → Str. Proclamația de la Timișoara → Hotel Continental → Bd. Revoluției 1989 → destinație finală: Instituția Prefectului.

Activitățile se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare (Legea nr. 60/1991) și a condițiilor menționate de autorități.

Vă invităm pe toți să participați responsabil și să dăm dovadă de unitate, solidaritate și respect.

Împreună putem face vocea noastră auzită!”, au transmis organizatorii protestelor, liderii Organizaţiei Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara.