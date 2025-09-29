MAI: Aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, funcțională

MAI: Aplicația care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, funcțională

Aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate a devenit de luni funcțională, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit unui comunicat al MAI, aplicația este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store.

Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

MAI precizează că RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale, potrivit Mediafax.