Grindeanu: Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european!
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru votul exprimat la alegerile parlamentare, subliniind că majoritatea obținută de PAS confirmă direcția europeană a țării.
”Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european!
Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni.
Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului.
Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!
De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.