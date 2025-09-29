Prețurile vor crește în următoarele trei luni

Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele trei luni, anticipează managerii.

Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie-noiembrie, prezentate luni de INS, managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%.

Se estimează, de asemenea, stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -4,1%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de 35,3%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri, în luna septembrie, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -8,8%). De asemenea, se preconizează o tendință descendentă și a numărului de salariați (sold conjunctural -6,8%). Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +48,7%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -8,4 %. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariați (sold conjunctural +10,5%). Majorări de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 47,4% și doar 1,5 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 45,9%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,1%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2,8%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +27,6%, potrivit Mediafax.