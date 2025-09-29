Fritz despre alegerile din Moldova: o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui din România

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat victoria categorică a PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre, a transmis liderul USR.

PAS a obținut aproape 50% din voturile moldovenilor la alegerile desfășurate duminică, dublu decât alianța de partide proruse.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează și pe noi”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

Liderul USR a făcut o analiză a alegerilor din Moldova.

„Cui să fim recunoscători?

1. Moldovenilor, care au înțeles miza existențială și s-au mobilizat din nou. Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepți.

2. ⁠Maiei Sandu. Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europa. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanți lideri europeni.

3. Instituțiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova. Au apǎrat statul de drept și democrația cu o hotărâre și un profesionalism pe care uneori ni l-am dori și în România.”

Dominic Fritz a adăugat că luni, la Timișoara ⁠începe summit-ul despre extinderea UE.

„Țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi. Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, a fost concluzia lui Fritz, potrivit Mediafax.

Sursa foto: romania.mfa.gov.md