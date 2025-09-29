SOLE Timiş – Conferință de închidere a proiectului „Creșterea capacității partenerilor sociali din sectorul învățământului preuniversitar”

Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație (SOLE) Timiș, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în calitate de partener, organizează marți, 30 septembrie 2025, începând cu ora 14.00, la sediul I.Ș.J. Timiș, conferința de închidere a proiectului cu titlul „Creșterea capacității partenerilor sociali din sectorul învățământului preuniversitar în vederea dezvoltării și modernizării dialogului social în domeniul educației preuniversitare”, cod SMIS 305255, finanțat prin Programul Operațional Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, cu sprijinul Fondului Social European Plus (FSE+).

Evenimentul va marca finalizarea activităților desfășurate în cadrul proiectului, care au vizat consolidarea capacității partenerilor sociali, promovarea dialogului social și dezvoltarea unor instrumente și mecanisme moderne pentru îmbunătățirea relațiilor de muncă și a calității procesului educațional din învățământul preuniversitar.

La conferință sunt invitați să participe, alături de echipele de proiect ale beneficiarului și partenerului, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai instituțiilor de învățământ, precum și invitați din partea comunității educaționale.