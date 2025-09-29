Informare meteorologică: Vreme rece, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de vreme rea, valabilă din 29 septembrie până în 2 octombrie la ora 10.

Fenomene vizate în această perioadă sunt vreme rece, ploi moderate cantitativ și predominant ninsori la altitudini de peste 1700 de metri.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.