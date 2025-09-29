Record de participanți la UVT Liberty Marathon 2025: 4.400 de alergători din 30 de țări

În weekend-ul 27–28 septembrie, Timişoara a fost gazda uneia dintre cele mai dinamice ediții ale UVT Liberty Marathon, eveniment devenit un important reper în peisajul sportiv și comunitar din România.

Un număr record de 4.400 de alergători din toată țara și din străinătate au luat startul în cursele care au traversat centrul Timișoarei, transformând orașul într-un traseu viu, plin de energie, culoare și emoție.

Organizat de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), și prezentat de Dan Pavel, vedeta ProTV, și Roxana Alexa, maratonul a oferit participanților atât o provocare sportivă cât și o experiență colectivă, în care performanța individuală a fost dublată de spiritul de echipă, apartenență și implicare civică.

Evenimentul a propus o varietate de curse, pentru toate nivelurile de pregătire: crosuri de 2 km și 10.5 km, semimaraton, maraton individual și ștafetă, fiecare cu farmecul și provocările sale.

Starturile curselor s-au dat din fața clădirii UVT, iar traseele, special amenajate, au purtat alergătorii pe bulevardele și aleile orașului, oferindu-le o perspectivă inedită asupra Timișoarei. Restricțiile de trafic au fost gestionate progresiv, cu sprijinul autorităților locale, pentru ca întreg evenimentul să se desfășoare în siguranță.

Alina Dumitru, campioană olimpică la judo și ambasadoare a acestei ediții, a fost prezentă la linia de start și a susținut alergătorii cu un mesaj de motivație autentică, subliniind valorile pe care le cultivă sportul: disciplină, curaj și reziliență. „Mă bucur să fiu alături de voi la Start și îmi propun să vă fiu aproape fiecăruia dintre voi și la Finish. Sportul înseamnă libertate și bucurie, ceea ce vă doresc tuturor”, a declarat Alina Dumitru.

Prezent, de asemenea, la eveniment, rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a transmis un mesaj puternic despre forța sportului de a crea punți între oameni, indiferent de diferențele dintre ei:

„Sportul are puterea de a uni oameni din cele mai diverse colțuri ale lumii, dincolo de granițe și diferențe culturale. La UVT Liberty Marathon reușim să aducem împreună participanți din 30 de țări și 5 continente, care aleargă și se bucură de aceeași experiență, într-un spirit de solidaritate și prietenie. Într-un context global, adesea marcat de tensiuni și incertitudini, sportul rămâne un limbaj universal al libertății și al bucuriei de a fi împreună.”

Podiumul maratonului

Pe traseul acreditat World Athletics, care permite omologarea oficială a timpilor la nivel internațional, victoria în cursa de maraton masculin a fost adjudecată de Nicolae Alexandru Soare (CSM Bacău), cu excelentul timp de 2:26:49. Locul doi a fost ocupat de Silviu Stoica (CSM Cluj) – 2:27:38, iar pe poziția a treia s-a clasat Claudiu Gorgan (AROBS), cu 2:37:00.

În competiția feminină, cele mai rapide au fost Adela Paulina Dumitrescu (Gloria Buzău) – 3:07:37, Éva Gáll – 3:10:16 și Nicoleta Ciortan – 3:11:37, care au demonstrat atât anduranță cât și o eleganță a determinării rar întâlnită.

Un număr impresionant de participanți, din 30 de țări și 5 continente

A opta ediție a UVT Liberty Marathon 2025 a fost un manifest pentru sănătate și implicare civică. Pe lângă cele 3.200 de persoane adulte care au participat la cursele competitive, evenimentul a adus pe traseu 1.200 de copii, care au alergat pe distanțe scurte – 200 m, 400 m și 1 km – într-un spirit ludic și prietenos, făcând astfel ca numărul total al participanților să ajungă la 4.400.

Distribuția pe curse a fost, de asemenea, impresionantă: au fost 200 de participanți la maraton, 600 la semimaraton, 1.300 la crosul de 10,5 km, 1.100 la crosul de 2 km.

De menționat și prezența internațională impresionantă, cu participanți din nu mai puțin de 30 de țări de pe 5 continente, de la Austria, Canada, Brazilia sau Siria, până la Sierra Leone și China, concurenții confirmând vocația globală a acestui eveniment și forța sportului de a crea punți reale între culturi.

Ediția din acest an a pus accent pe accesibilitate, traseul fiind adaptat astfel încât și persoanele cu dizabilități să poată participa.

La buna desfășurare a evenimentului au contribuit 550 de voluntari, coordonați impecabil, alături de echipele logistice și medicale. Pe traseul cronometrat au fost amplasate 4 puncte de hidratare și 8 puncte de divertisment, cu muzică live și susținători care au încurajat alergătorii kilometru cu kilometru.

Evenimentul s-a încheiat cu aplauze, emoție și promisiunea unei noi ediții. În spatele cifrelor și al medaliilor rămân efortul colectiv, spiritul de echipă și sentimentul că Timișoara a câștigat, din nou, două zile de sport autentic.

Organizatorii mulțumesc tuturor celor care au fost parte din acest efort: alergători, voluntari, parteneri și autorități locale și dau deja startul pregătirilor pentru ediția UVT Liberty Marathon 2026.

Sursa foto: UVT