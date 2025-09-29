Repertoriul lunii octombrie 2025 la Opera Naţională Română din Timişoara

Opera timișoreană vă invită, în luna octombrie 2025, să luați parte la un program divers și atractiv, care reunește producții de operă, operetă, musical și recitaluri.
Pe afișul acestei luni se regăsesc titluri îndrăgite, menite să încânte spectatorii de toate vârstele. Publicul va putea urmări operetele „Silvia” de Emmerich Kálmán (două reprezentații) și „Țara Surâsului” de Franz Lehár, precum și celebra operă verdiană „La Traviata”, una dintre capodoperele repertoriului liric internațional. Luna octombrie include, de asemenea, un moment deosebit: Gala Peter Oschanitzky, un eveniment dedicat marelui dirijor și compozitor Peter Oschanitzky, care a marcat istoria muzicală a Timișoarei. În plus, spectatorii sunt invitați la spectacolul „Întâlnire cu Barinkay”, precum și la apreciatul musical „Scripcarul pe acoperiș”, o poveste emoționantă despre tradiție și speranță. Continuă și tururile ghidate, următorul fiind programat duminică, 5 octombrie 2025, ora 15.
Miercuri, 1 octombrie 2025, ora: 18.00 (Foaierul Operei din Timișoara)
ÎNTÂLNIREA CU PUBLICUL
Discuție în foaierul Operei, cu maestrul Szabolcs Hermann care va povesti istoria acestei operete îndrăgite.
Miercuri, 1 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)
SILVIA de Emmerich Kálmán
Spectacol de operetă interpretat în limba română.
Detalii:
Duminică, 5 octombrie 2025, ora: 15.00 (clădirea Operei – Palatului Culturii Timișoara)
TUR GHIDAT
Detalii:
Duminică, 5 octombrie 2025, ora: 18.00 (sala Operei din Timișoara)
SILVIA de Emmerich Kálmán
Spectacol de operetă interpretat în limba română.
Detalii:
Miercuri, 8 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)
ȚARA SURÂSULUI de Franz Lehár
Spectacol de operetă interpretat în limba română.
Detalii:
Miercuri, 15 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)
LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi
Spectacol de operă cântat în limba italiană și supratitrat în limbile română și engleză.
Detalii:
Duminică, 19 octombrie 2025, ora: 18.00 (sala Operei din Timișoara)
GALA PETER OSCHANITZKY
Detalii:
Vineri, 24 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara)
ÎNTÂLNIRE CU BARINKAY
Concert de arii și duete din creația compozitorului Johann Strauss (fiul) în interpretarea soliștilor Operei din Timișoara.
Detalii:
Vineri, 31 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)
SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de Jerry Bock
Musical interpretat în limba română.
Detalii:
ALTE EVENIMENTE:
Vineri, 11 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala de spectacole a Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu)
În cadrul SIBIU OPERA FESTIVAL, ediția a XXIV-a
SILVIA de Emmerich Kálmán
Spectacol de operetă interpretat în limba română și susținut în deplasare la Sibiu.
Detalii:
