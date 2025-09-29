Repertoriul lunii octombrie 2025 la Opera Naţională Română din Timişoara

Opera timișoreană vă invită, în luna octombrie 2025, să luați parte la un program divers și atractiv, care reunește producții de operă, operetă, musical și recitaluri.

Pe afișul acestei luni se regăsesc titluri îndrăgite, menite să încânte spectatorii de toate vârstele. Publicul va putea urmări operetele „Silvia” de Emmerich Kálmán (două reprezentații) și „Țara Surâsului” de Franz Lehár, precum și celebra operă verdiană „La Traviata”, una dintre capodoperele repertoriului liric internațional. Luna octombrie include, de asemenea, un moment deosebit: Gala Peter Oschanitzky, un eveniment dedicat marelui dirijor și compozitor Peter Oschanitzky, care a marcat istoria muzicală a Timișoarei. În plus, spectatorii sunt invitați la spectacolul „Întâlnire cu Barinkay”, precum și la apreciatul musical „Scripcarul pe acoperiș”, o poveste emoționantă despre tradiție și speranță. Continuă și tururile ghidate, următorul fiind programat duminică, 5 octombrie 2025, ora 15.

Miercuri, 1 octombrie 2025, ora: 18.00 (Foaierul Operei din Timișoara)

ÎNTÂLNIREA CU PUBLICUL

Discuție în foaierul Operei, cu maestrul Szabolcs Hermann care va povesti istoria acestei operete îndrăgite.

Miercuri, 1 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)

SILVIA de Emmerich Kálmán

Spectacol de operetă interpretat în limba română.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/813/ro/Silvia.html

https://www.facebook.com/events/532806206555235

Duminică, 5 octombrie 2025, ora: 15.00 (clădirea Operei – Palatului Culturii Timișoara)

TUR GHIDAT

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/819/ro/Tur-ghidat.html

Duminică, 5 octombrie 2025, ora: 18.00 (sala Operei din Timișoara)

SILVIA de Emmerich Kálmán

Spectacol de operetă interpretat în limba română.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/814/ro/Silvia.html

https://www.facebook.com/events/1829097201007767

Miercuri, 8 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)

ȚARA SURÂSULUI de Franz Lehár

Spectacol de operetă interpretat în limba română.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/817/ro/Țara-Surasului.html

https://www.facebook.com/events/1941080936712151

Miercuri, 15 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)

LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi

Spectacol de operă cântat în limba italiană și supratitrat în limbile română și engleză.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/816/ro/La-Traviata.html

https://www.facebook.com/events/1065293542006824

Duminică, 19 octombrie 2025, ora: 18.00 (sala Operei din Timișoara)

GALA PETER OSCHANITZKY

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/809/ro/Gala-Peter-Oschanitzky.html

https://www.facebook.com/events/1488587385888417

Vineri, 24 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara)

ÎNTÂLNIRE CU BARINKAY

Concert de arii și duete din creația compozitorului Johann Strauss (fiul) în interpretarea soliștilor Operei din Timișoara.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/810/ro/Întalnire-cu-Barinkay.html

https://www.facebook.com/events/4130253223855897

Vineri, 31 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)

SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de Jerry Bock

Musical interpretat în limba română.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/812/ro/Scripcarul-pe-acoperiș.html

https://www.facebook.com/events/800462198979952

ALTE EVENIMENTE:

Vineri, 11 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala de spectacole a Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu)

În cadrul SIBIU OPERA FESTIVAL, ediția a XXIV-a

SILVIA de Emmerich Kálmán

Spectacol de operetă interpretat în limba română și susținut în deplasare la Sibiu.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/815/ro/Silvia.html

Sursa foto: ort.ro