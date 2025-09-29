Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la Români”, ediția a XII-a, la Timișoara

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează a XII-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Tradiții la Români”, în 7-8 octombrie 2025, de la ora 18:30, la Convention Center – Hotel Timișoara.

„Festivalul Tradiții la Români pune în valoare patrimoniul cultural timișean și oferă publicului întâlnirea cu nume de referință ale folclorului. Este o bucurie să sprijinim astfel de evenimente care promovează tradițiile autentice românești”, a declarat Alexandru Iovescu, vicepreședinte al CJ Timiș.

Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la Români” va fi deschis în 7 octombrie de Ansamblul Profesionist Banatul, cu invitații săi, reputați soliști ai scenei naționale: Matilda Pascal Cojocărița, Elena Jurjescu, Adrian Stanca, Dumitru Teleagă, Ciprian Roman, Stana Stepanescu, Roberta Crintea, Radu și Ilie Vincu și Marius Cîrnu. Acompaniază orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca. Coregrafia este creată de Grigore și Floarea Munteanu.

Invitat în spectacol este Ansamblul Folcloric ”Doina” din Sânnicolau Mare, cu o culegere folclorică pusă în scenă de Adriana și Nenad Luchin. La sărbătoarea tradițiilor românești participă și Ansamblul ”Timișul”, dirijor Deian Galetin, coregrafi Maria Topciov și Ciprian David. Din Țara Moților invitat în recital va fi Ansamblul Folcloric Profesionist ”Drăgan Muntean din Deva”, alături de îndrăgiții interpreți Cristian Fodor, Ovidiu Olari și Vlad Lință. Conducerea muzicală îi aparține dirijorului Gheorghe Cîlțea, iar coregrafia este semnată de Cătălin Bălan.

Regalul folcloric continuă în a doua seară a festivalului cu Ansamblul Profesionist Banatul, Liliana Laichici și grupul ”Crăițele”: Andreea Chisăliță, Oana Stanca și Luminița Safta. Acompaniază orchestra Ansamblului Profesionist Banatul, dirijor Sebastian Roșca, coregrafia Grigore și Floarea Munteanu. Invitat în recital este Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul Junii Sibiului, cu soliștii Alina Bîcă, Robert Târnăveanu și Adrian Neamțu. Dirijează Radu Dinescu, iar coregrafia poartă semnătura inconfundabilă a Silviei Macrea. Din Drobeta Turnu Severin invitat în recital este Ansamblul Folcloric ”Izvorașul”, cu invitații săi: Niculina Stoican, Emilia Dorobanțu și Alina Moți Drăghia, dirijor Nicolae Drăghia, coregrafia Sanda Stănilă.

Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor.

Invitațiile gratuite se vor găsi pe www.eventim.ro , începând cu 29 septembrie 2025.

Festivalul Național de Folclor ”Tradiții la Români,” ediția a XII-a, va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Ansamblului Profesionist Banatul https://www.facebook.com/profile.php?id=61566429549242 .

Evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Timiș.