MP Sport Timișoara, două succese la primul turneu

Echipa de baschet feminin MP Sport Timișoara a început cu dreptul noul sezon la categoria de vârstă U15. Elevele antrenorului Nikola Aksentijević au susținut primele examene din Campionatul Național în sala „Victoria” din Buziaș.

Sâmbătă a fost 64-41 cu CSȘ Bega Timișoara, un meci special pentru tinerele jucătoare Marisa Mateescu, Miruna Agapie și Ștefania Blanaru, care au debutat cu acest prilej în cea mai importantă competiție organizată pe plan intern.

Un moment de neuitat pe care l-au savurat din plin. Accidentată, Mara Mateescu și-a amânat prima prezență pe teren într-o partidă de o asemenea importanță, ea încurajându-și colegele de pe margine.

A urmat, duminică, un nou succes, aproape la fel de clar ca primul, 56-34 cu CSȘ Gloria Arad. Următorul turneu al grupei 6, în care este inclusă MP Sport Timișoara, va avea loc în zilele de 18 și 19 octombrie.

În altă ordine de idei, în urma acțiunii Rising Stars, desfășurată la Târgu Jiu, tânăra speranță Bianca Boicu a fost selecționată în lotul echipei naționale a României!