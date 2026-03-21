Verificări la deținătorii de câini periculoși din Recaș, Izvin și Bazoș

Vineri, 20 martie, polițiștii orașului Recaș au desfășurat o acțiune în localitățile Recaș, Izvin și Bazoș, având ca scop identificarea deținătorilor de câini periculoși sau agresivi, precum și verificarea respectării prevederilor O.U.G. nr. 55/2002.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate 10 persoane și au fost verificați, la domiciliu 10 deținători de câini periculoși sau agresivi.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.500 de lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 55/2002.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării respectării cadrului legal în domeniu.

